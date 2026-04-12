Programación de Mega para este lunes 13 de abril: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia?

12 abr. 2026 - 21:30 hrs.

Mega encenderá la pantalla este lunes 13 de abril con una noche marcada por la tensión y giros decisivos en sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, mientras Diana (Nicole Espinoza) y Karina (Jacinta Rodríguez) se desesperan por encontrarla, Gloria (Francisca Gavilán) pondrá en acción su plan.

Por su parte, el bloque nocturno llegará cargado de intensidad con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.

¿Cómo es la programación de Mega este lunes 13 de abril?

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