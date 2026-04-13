Programación de Mega para este martes 14 de abril: Conoce el horario de Aguas de Oro

13 abr. 2026 - 21:30 hrs.

Las historias entran en un punto clave este martes 14 de abril en Mega, con capítulos que marcarán el desarrollo de sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) empezará a reunir evidencia contra su padre y llamará a Jessica (Ignacia Sepúlveda) por ayuda.

Por su parte, el bloque nocturno estará marcado por nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que seguirán desarrollando sus principales conflictos. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde las tensiones continuarán escalando al interior del encierro.

¿Cómo es la programación de Mega este martes 14 de abril?

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