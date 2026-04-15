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Programación de Mega para este jueves 16 de abril: Conoce el horario de El Jardín de Olivia
Mega pondrá en jaque a sus personajes este jueves 16 de abril, con capítulos cargados de presión y decisiones límite en sus teleseries.
En El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) y Félix (Matías Schudeck) tratarán de irrumpir en casa de los Guerrero para liquidar a Gloria (Francisca Gavilán) y los suyos, encontrándose cara a cara con el excomisario y alguien más que pondrá en riesgo su tarea.
En paralelo, el bloque nocturno seguirá elevando la intensidad con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados. Además, un nuevo capítulo de El Internado mostrará cómo las tensiones continúan escalando dentro del encierro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este jueves 16 de abril?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:50 horas.
- Reunión de Superados: 22:35 horas.
- El Internado: 23:30 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:45 horas.
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