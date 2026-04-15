Programación de Mega para este jueves 16 de abril: Conoce el horario de El Jardín de Olivia

15 abr. 2026 - 21:30 hrs.

Mega pondrá en jaque a sus personajes este jueves 16 de abril, con capítulos cargados de presión y decisiones límite en sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) y Félix (Matías Schudeck) tratarán de irrumpir en casa de los Guerrero para liquidar a Gloria (Francisca Gavilán) y los suyos, encontrándose cara a cara con el excomisario y alguien más que pondrá en riesgo su tarea.

En paralelo, el bloque nocturno seguirá elevando la intensidad con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados. Además, un nuevo capítulo de El Internado mostrará cómo las tensiones continúan escalando dentro del encierro.

¿Cómo es la programación de Mega este jueves 16 de abril?

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