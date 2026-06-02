"Me hicieron escribir una carta": Joaquín recordó cómo lo obligaron a cooperar con Luis Emilio en EJDO

02 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 308 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se enteró del nexo entre Luis Emilio (Alejandro Trejo) y Joaquín (Francisco Dañobeitia). Los dos intentan destruir al Grupo Vial, pero, ¿por qué?

Undurraga reveló que si coopera con su exsuegro no es por voluntad propia. Hace un par de meses, un hombre encapuchado ingresó a su departamento y lo amenazó de muerte.

El Jardín de Olivia / Mega

Joaquín revive la pesadilla de Vanessa

"Al principio pensé que me habían dateado y que me querían robar todo, pero cuando llegué a esa bodega asquerosa me di cuenta que era mucho peor de lo que había imaginado", reveló el ex de Nacha (Cota Castelblanco).

Luis Emilio lo llamó desde la cárcel para darle órdenes sobre cómo sabotear la compañía y, de paso, tomó algunas precauciones para asegurarse de que Joaquín no lo traicionara.

"Me hicieron escribir una carta despidiéndome de todo el mundo; yo tengo entendido que es lo mismo que te hicieron hacer a ti. Luis Emilio va a salir de la cárcel y lo más inteligente que podemos hacer es no meternos en su camino porque, o si no, nos van a matar a los dos", señaló a Vanessa.