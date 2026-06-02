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Programación de Mega para este miércoles 3 de junio: ¿Cuál es el horario de Carmen Gloria: Fuerte y Claro?

Programación de Mega para este miércoles 3 de junio: ¿Cuál es el horario de Carmen Gloria: Fuerte y Claro?

  • Por Matías Rivera

Mega encenderá la pantalla este miércoles 3 de junio con una noche marcada por la tensión y giros decisivos en una de sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) recibirá una inesperada misión por parte de Joaquín (Francisco Dañobeitia) y lo dejará contra la espada y la pared. 

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Mientras que en la tarde viene un nuevo episodio de Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde la recta final está a nada. 

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¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 3 de junio?

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