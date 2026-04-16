Programación de Mega para este viernes 17 de abril: Conoce a qué hora se emitirá Detrás del Muro

16 abr. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 17 de abril, Mega apostará por una jornada marcada por revelaciones y entretención, combinando drama y humor en su programación.

Por un lado, El Jardín de Olivia presentará un nuevo capítulo donde Burgos (Juan Carlos Cáceres) recibirá duras recriminaciones de Luis Emilio (Alejandro Trejo) tras fallar en la ejecución de los Guerrero. Sin embargo, el subprefecto insistirá en que había advertido que el ataque era un error desde el comienzo.

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En el bloque nocturno, en tanto, será el turno de Detrás del Muro, el exitoso espacio liderado por Kike Morandé, que continuará apostando por sketches y rutinas cargadas de contingencia.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 17 de abril?

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