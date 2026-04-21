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Programación de Mega para este miércoles 22 de abril: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados? mega

Programación de Mega para este miércoles 22 de abril: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?

  • Por Mega

Las emociones estarán al centro de la pantalla este miércoles 22 de abril en Mega, con capítulos que prometen remecer a los personajes de sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) buscará a Karina (Jacinta Rodríguez) para convencerla de no perseverar en su relación con Ignacia (Cota Castelblanco). 

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En la franja nocturna, en tanto, Aguas de Oro y Reunión de Superados continuarán desarrollando sus principales conflictos. La jornada también tendrá un nuevo episodio de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro seguirán en aumento.

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¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 22 de abril?

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