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Programación de Mega para este miércoles 22 de abril: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?
Las emociones estarán al centro de la pantalla este miércoles 22 de abril en Mega, con capítulos que prometen remecer a los personajes de sus teleseries.
En El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) buscará a Karina (Jacinta Rodríguez) para convencerla de no perseverar en su relación con Ignacia (Cota Castelblanco).
En la franja nocturna, en tanto, Aguas de Oro y Reunión de Superados continuarán desarrollando sus principales conflictos. La jornada también tendrá un nuevo episodio de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro seguirán en aumento.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 22 de abril?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:50 horas.
- Reunión de Superados: 22:35 horas.
- El Internado: 23:30 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:45 horas.
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