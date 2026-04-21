Programación de Mega para este miércoles 22 de abril: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?

21 abr. 2026 - 21:30 hrs.

Las emociones estarán al centro de la pantalla este miércoles 22 de abril en Mega, con capítulos que prometen remecer a los personajes de sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) buscará a Karina (Jacinta Rodríguez) para convencerla de no perseverar en su relación con Ignacia (Cota Castelblanco).

En la franja nocturna, en tanto, Aguas de Oro y Reunión de Superados continuarán desarrollando sus principales conflictos. La jornada también tendrá un nuevo episodio de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro seguirán en aumento.

¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 22 de abril?

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