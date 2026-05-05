Programación de Mega para este miércoles 6 de mayo: ¿A qué hora se emitirá Aguas de Oro?

05 may. 2026 - 21:30 hrs.

Este miércoles 6 de mayo, Mega continuará desarrollando sus historias con capítulos que pondrán en aprietos a sus protagonistas.

En El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) retiró el millón de dólares para pagar el rescate de Olivia (Violeta Silva), pero cometió un error fatal al comentarle los antecedentes a Gabriel (Matías Oviedo).

Más tarde, la programación seguirá con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, además de un nuevo capítulo de El Internado, donde la convivencia continuará marcada por tensiones dentro del encierro.

¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 6 de mayo?

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