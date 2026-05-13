Programación de Mega para este jueves 14 de mayo: Conoce el horario del gran final de Aguas de Oro

13 may. 2026 - 21:30 hrs.

Mega prepara una noche clave este jueves 14 de mayo, con episodios que marcarán el rumbo de sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) se enterará de lo que Clemente (Pipo Gormaz) pretende hacer a solas en la cárcel y se comunicará urgentemente con el gendarme que lo ayudó.

Y en la franja nocturna tendremos el gran final de Aguas de Oro, donde se dilucidará qué sucederá con Carlos (Álvaro Rudolphy) y Karla (Carlona Arregui).

¿Cómo es la programación de Mega este jueves 14 de mayo?

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