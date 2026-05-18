Programación de Mega para este martes 19 de mayo: ¿Cuál es el horario de El Jardín de Olivia?

18 may. 2026 - 21:30 hrs.

Mega encenderá la pantalla este lunes 20 de abril con una noche marcada por la tensión y giros decisivos en sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, desde la cárcel, Luis Emilio (Alejandro Trejo) no se quedará de brazos cruzados y seguirá confabulando para conseguir su libertad.

Mientras que en la tarde viene un nuevo episodio de Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.

¿Cómo es la programación de Mega este martes 19 de mayo?

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