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Programación de Mega para este martes 19 de mayo: ¿Cuál es el horario de El Jardín de Olivia? Mega

Programación de Mega para este martes 19 de mayo: ¿Cuál es el horario de El Jardín de Olivia?

  • Por Mega

Mega encenderá la pantalla este lunes 20 de abril con una noche marcada por la tensión y giros decisivos en sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, desde la cárcel, Luis Emilio (Alejandro Trejo) no se quedará de brazos cruzados y seguirá confabulando para conseguir su libertad. 

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Mientras que en la tarde viene un nuevo episodio de Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.

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¿Cómo es la programación de Mega este martes 19 de mayo?

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