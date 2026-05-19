Por el próximo 21 de mayo: ¿Qué teleseries se emitirán durante el feriado de este jueves?
Esta semana llegará con un merecido descanso. El 21 de mayo se aproxima y Mega tiene una programación preparada para todos sus espectadores que combina toda la actualidad de Mucho Gusto y lo mejor de la ficción con las teleseries del área dramática.
Luego de una mañana cargada de noticias con el matinal y Meganoticias Alerta, llega un nuevo episodio de El Jardín de Olivia.
Además, en el horario prime no te puedes perder los ires y venires de los apoderados en el Thomas Campbell School con Reunión de Superados.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 21 de mayo?
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 22:30 horas.
- El Internado: 23:30 horas.