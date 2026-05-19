Por el próximo 21 de mayo: ¿Qué teleseries se emitirán durante el feriado de este jueves?

19 may. 2026 - 08:00 hrs.

Esta semana llegará con un merecido descanso. El 21 de mayo se aproxima y Mega tiene una programación preparada para todos sus espectadores que combina toda la actualidad de Mucho Gusto y lo mejor de la ficción con las teleseries del área dramática.

Luego de una mañana cargada de noticias con el matinal y Meganoticias Alerta, llega un nuevo episodio de El Jardín de Olivia.

Además, en el horario prime no te puedes perder los ires y venires de los apoderados en el Thomas Campbell School con Reunión de Superados.

Reunión de Superados / Mega

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 21 de mayo?

Todo sobre Programación