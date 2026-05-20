Programación de Mega para este feriado del jueves 21 de mayo: Revisa qué teleseries se emitirán
Este jueves 21 de mayo, Mega trae una parrilla recargada para que no te separes de la pantalla ni de sus plataformas digitales.
En El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) no se quedará tranquila con lo visto acerca de Franco (Emilio Edwards), por lo que ahora recibirá su currículum y una gran sorpresa.
Mientras que en la tarde viene un nuevo episodio de Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este jueves 21 de mayo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 12:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 22:30 horas.
- El Internado: 23:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:45 horas.