Programación de Mega para este martes 26 de mayo: ¿A qué hora se transmite El Jardín de Olivia?

25 may. 2026 - 21:30 hrs.

Mega encenderá la pantalla este martes 26 de mayo con una jornada marcada por la tensión y giros decisivos en sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) se encontrará con Clemente (Pipo Gormaz) y lo enfrentará para saber sus verdaderas intenciones con Diana (Nicole Espinoza)

Mientras que en la tarde viene un nuevo episodio de Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.

¿Cómo es la programación de Mega este martes 26 de mayo?

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