Programación de Mega para este martes 26 de mayo: ¿A qué hora se transmite El Jardín de Olivia?
Mega encenderá la pantalla este martes 26 de mayo con una jornada marcada por la tensión y giros decisivos en sus teleseries.
En El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) se encontrará con Clemente (Pipo Gormaz) y lo enfrentará para saber sus verdaderas intenciones con Diana (Nicole Espinoza)
Mientras que en la tarde viene un nuevo episodio de Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este martes 26 de mayo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 22:30 horas.
- El Internado: 23:30 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 01:00 horas.
Leer más de