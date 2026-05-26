Programación de Mega para este miércoles 27 de mayo: ¿Cuál es el horario de Reunión de Superados?

26 may. 2026 - 21:30 hrs.

Mega encenderá la pantalla este miércoles 27 de mayo con una noche marcada por la tensión y giros decisivos en una de sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, el plan de Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) dará resultados. Tras esperar pacientemente en el estacionamiento —y besarse en el intertanto—, seguirán al secuestrador de Olivia (Violeta Silva).

Mientras que en la tarde viene un nuevo episodio de Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.

¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 27 de mayo?

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