Programación de Mega para este martes 2 de junio: ¿A qué hora va el nuevo capítulo de Reunión de Superados?
Mega encenderá la pantalla este martes 2 de junio con una jornada marcada por la tensión y giros decisivos en sus teleseries.
En El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) recibirá una llamada desde el hospital donde se encuentra interna la madre de Elisa (Carla Medel) y descubrirá algo de su pasado.
Mientras que en la tarde viene un nuevo episodio de Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este martes 2 de junio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 14:50 horas.
- La Hora de Jugar: 15:50 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 22:30 horas.
- El Internado: 23:30 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 01:00 horas.