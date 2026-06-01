Programación de Mega para este martes 2 de junio: ¿A qué hora va el nuevo capítulo de Reunión de Superados?

01 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Mega encenderá la pantalla este martes 2 de junio con una jornada marcada por la tensión y giros decisivos en sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) recibirá una llamada desde el hospital donde se encuentra interna la madre de Elisa (Carla Medel) y descubrirá algo de su pasado.

Mientras que en la tarde viene un nuevo episodio de Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.

¿Cómo es la programación de Mega este martes 2 de junio?

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