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Programación de Mega para este martes 2 de junio: ¿A qué hora va el nuevo capítulo de Reunión de Superados?

Programación de Mega para este martes 2 de junio: ¿A qué hora va el nuevo capítulo de Reunión de Superados?

  • Por Matías Rivera

Mega encenderá la pantalla este martes 2 de junio con una jornada marcada por la tensión y giros decisivos en sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) recibirá una llamada desde el hospital donde se encuentra interna la madre de Elisa (Carla Medel) y descubrirá algo de su pasado. 

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Mientras que en la tarde viene un nuevo episodio de Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.

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¿Cómo es la programación de Mega este martes 2 de junio?

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