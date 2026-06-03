Programación de Mega para este jueves 4 de junio: Este es el horario de Reunión de Superados
Mega encenderá la pantalla este jueves 4 de junio con una noche marcada por la tensión y giros decisivos en una de sus teleseries.
En El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) será el encargado de vigilar a Vanessa (Begoña Basauri) mientras esté secuestrada, todo bajo la mirada atenta de Franco (Emilio Edwards).
Mientras que en la tarde viene un nuevo episodio de Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde se vivirá el último capítulo antes de la gran final.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este jueves 4 de junio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 14:50 horas.
- La Hora de Jugar: 15:50 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 22:30 horas.
- El Internado: 23:30 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 01:00 horas.