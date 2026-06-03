Programación de Mega para este jueves 4 de junio: Este es el horario de Reunión de Superados

03 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Mega encenderá la pantalla este jueves 4 de junio con una noche marcada por la tensión y giros decisivos en una de sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) será el encargado de vigilar a Vanessa (Begoña Basauri) mientras esté secuestrada, todo bajo la mirada atenta de Franco (Emilio Edwards).

Mientras que en la tarde viene un nuevo episodio de Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde se vivirá el último capítulo antes de la gran final.

¿Cómo es la programación de Mega este jueves 4 de junio?

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