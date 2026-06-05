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Programación de Mega para este sábado 6 de junio: Este es el horario de Only Friends Only Friends

Programación de Mega para este sábado 6 de junio: Este es el horario de Only Friends

  • Por Matías Rivera

Este sábado 6 de junio, Mega tendrá una programación cargada de tradiciones, viajes y conversación en profundidad.

Durante el día, se emitirá un nuevo capítulo de Nuestras Fiestas, programa en el que María José Quintanilla recorrerá distintas celebraciones tradicionales a lo largo de Chile, mostrando la cultura y costumbres de cada rincón del país.

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Más tarde, en horario estelar, Only Friends emitirá un nuevo capítulo con José Antonio Neme e imperdibles invitados. 

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¿Cómo es la programación de Mega este sábado 6 de junio?

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