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Programación de Mega para este domingo 7 de junio: ¿A qué hora será la final de El Internado? mega

Programación de Mega para este domingo 7 de junio: ¿A qué hora será la final de El Internado?

  • Por Matías Rivera

Este domingo 7 de junio, Mega apostará por una noche cargada de adrenalina y tensión con dos de sus apuestas más comentadas del horario prime.

Tras una nueva edición de Meganoticias Prime, llegará a la pantalla un nuevo capítulo de Atrapados 133, el espacio conducido por Luis Ugalde que acompaña distintos operativos policiales y muestra en detalle el trabajo de Carabineros en terreno.

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Más tarde será el turno de El Internado, reality que llega a su recta final y tendrá una desafiante final. 

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¿Cómo será la programación de Mega este domingo 7 de junio?

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