mega
Programación de Mega para este domingo 7 de junio: ¿A qué hora será la final de El Internado?
Este domingo 7 de junio, Mega apostará por una noche cargada de adrenalina y tensión con dos de sus apuestas más comentadas del horario prime.
Tras una nueva edición de Meganoticias Prime, llegará a la pantalla un nuevo capítulo de Atrapados 133, el espacio conducido por Luis Ugalde que acompaña distintos operativos policiales y muestra en detalle el trabajo de Carabineros en terreno.
Más tarde será el turno de El Internado, reality que llega a su recta final y tendrá una desafiante final.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este domingo 7 de junio?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- De Paseo: 16:00 horas.
- Detrás del Muro (Lo Mejor): 18:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:10 horas.
- Atrapados 133: 22:00 horas.
- El Internado: 22:30 horas.
Leer más de