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Programación de Mega para este martes 9 de junio: Revisa a qué hora se emitirá Volverías con tu Ex? 2
¡Atención, fanáticos! Este martes 9 de junio podrás disfrutar de nuevas y emocionantes entregas de tus teleseries favoritas de Mega.
En El Jardín de Olivia, la mentira de Christian (Juan José Gurruchaga) podría desmoronarse antes de lo previsto, porque Karina (Jacinta Rodríguez) lo confrontará.
Y en bloque nocturno, tendremos una nueva entrega de la teleserie Reunión de Superados, para luego dar paso al segundo capítulo del reality Volverías con tu Ex? 2.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este martes 9 de junio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 14:50 horas.
- La Hora de Jugar: 15:50 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:15 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:20 horas.