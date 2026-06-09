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Programación de Mega para este miércoles 10 de junio: Conoce el horario de Reunión de Superados
Este miércoles 10 de junio podrás disfrutar de nuevas y emocionantes entregas de tus producciones favoritas de Mega, en una jornada que promete altas dosis de drama y entretención.
Las emociones comenzarán con un capítulo clave de El Jardín de Olivia. En esta entrega, Joaquín (Francisco Dañobeitia) se jugará una última carta por sacar a Karina (Jacinta Rodríguez) de la vida de Ignacia (Cota Castelblanco) y su hija.
Más tarde, en el bloque nocturno, la entretención continuará con una nueva entrega de la teleserie Reunión de Superados, para luego dar paso al esperado tercer capítulo del reality Volverías con tu Ex? 2.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 10 de junio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 14:50 horas.
- La Hora de Jugar: 15:50 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:15 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:20 horas.