Programación de Mega para este jueves 11 de junio: ¿A qué hora se emitirá el Jardín de Olivia?

10 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 11 de junio, Mega ofrecerá una noche cargada de emociones con nuevas entregas de algunas de sus producciones más comentadas.

La jornada comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, en el que Diana (Nicole Espinoza) tendrá en sus manos la tranquilidad de su familia, pero eso significaría abandonar a Clemente (Pipo Gormaz) a su suerte.

Más tarde, la programación continuará con una nueva entrega de Reunión de Superados, teleserie que sigue sorprendiendo con sus giros dramáticos y conflictos familiares. Para cerrar la noche, llegará un nuevo capítulo de Volverías con tu Ex? 2, donde las exparejas continuarán enfrentando intensas dinámicas, nuevas competencias y situaciones que prometen seguir remeciendo la convivencia dentro del reality.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 11 de junio?

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