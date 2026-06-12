Programación de Mega para este sábado 13 de junio: ¿A qué hora se emitirá Only Friends?

12 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Este sábado 13 de junio, Mega ofrecerá una programación ideal para quienes disfrutan de las historias, las tradiciones y las conversaciones cercanas.

Uno de los protagonistas del día será Nuestras Fiestas, programa conducido por María José Quintanilla que continuará recorriendo distintos rincones de Chile para mostrar las costumbres, celebraciones y tradiciones que dan vida a la identidad cultural del país.

Más tarde, la entretención seguirá en horario estelar con un nuevo capítulo de Only Friends, espacio en el que José Antonio Neme compartirá una conversación íntima y distendida junto a Fernando Godoy y los panelistas.

¿Cómo es la programación de Mega este sábado 13 de junio?

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