Programación de Mega para este sábado 13 de junio: ¿A qué hora se emitirá Only Friends?
Este sábado 13 de junio, Mega ofrecerá una programación ideal para quienes disfrutan de las historias, las tradiciones y las conversaciones cercanas.
Uno de los protagonistas del día será Nuestras Fiestas, programa conducido por María José Quintanilla que continuará recorriendo distintos rincones de Chile para mostrar las costumbres, celebraciones y tradiciones que dan vida a la identidad cultural del país.
Más tarde, la entretención seguirá en horario estelar con un nuevo capítulo de Only Friends, espacio en el que José Antonio Neme compartirá una conversación íntima y distendida junto a Fernando Godoy y los panelistas.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este sábado 13 de junio?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Acceso a lo nuestro: 15:00 horas.
- De Aquí Vengo Yo: 16:00 horas.
- Tesoros de mi barrio: 17:00 horas.
- Viajando Ando: 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Only Friends: 22:10 horas.
- Nuestras Fiestas: 00:30 horas.
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