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Programación de Mega para este sábado 27 de junio: Conoce el horario de Only Friends mega

Programación de Mega para este sábado 27 de junio: Conoce el horario de Only Friends

  • Por Mega

Este sábado 27 de junio, Mega ofrecerá una programación cargada de deporte, cultura y entretención para acompañar a los televidentes durante toda la jornada.

A partir de las 13:40 horas, la señal transmitirá el duelo entre U. de Chile y Deportes Temuco, válido por la Liga Femenina de Chile.

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Durante la tarde, la programación continuará con espacios dedicados a las tradiciones y el patrimonio nacional, como Tesoros de mi Barrio, Nuestras Fiestas y Acceso a lo Nuestro.

En el horario prime, en tanto, Mega emitirá un nuevo capítulo de Only Friends, que tendrá como grandes invitados a Marlén Olivari y Ernesto Belloni.

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¿Cómo es la programación de Mega este sábado 27 de junio?

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