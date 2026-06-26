Programación de Mega para este sábado 27 de junio: Conoce el horario de Only Friends
Este sábado 27 de junio, Mega ofrecerá una programación cargada de deporte, cultura y entretención para acompañar a los televidentes durante toda la jornada.
A partir de las 13:40 horas, la señal transmitirá el duelo entre U. de Chile y Deportes Temuco, válido por la Liga Femenina de Chile.
Durante la tarde, la programación continuará con espacios dedicados a las tradiciones y el patrimonio nacional, como Tesoros de mi Barrio, Nuestras Fiestas y Acceso a lo Nuestro.
En el horario prime, en tanto, Mega emitirá un nuevo capítulo de Only Friends, que tendrá como grandes invitados a Marlén Olivari y Ernesto Belloni.
¿Cómo es la programación de Mega este sábado 27 de junio?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Fútbol femenino U. de Chile vs. Deportes Temuco: 13:40 horas.
- Acceso a lo nuestro: 16:00 horas.
- Tesoros de mi barrio: 17:00 horas.
- Viajando Ando: 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Only Friends: 22:10 horas.
- Travel App: 00:15 horas.
Leer más de