Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este domingo 28 de junio: ¿A qué hora se emitirá Atrapados 133? mega

Programación de Mega para este domingo 28 de junio: ¿A qué hora se emitirá Atrapados 133?

  • Por Mega

Este domingo 28 de junio, Mega cerrará el fin de semana con una noche de programación que combinará historias policiales y el esperado reality Volverías con tu Ex? 2.

Tras una nueva edición de Meganoticias Prime, la señal emitirá Atrapados 133, el programa conducido por Luis Ugalde que acompaña distintos procedimientos policiales y muestra en detalle el trabajo que realiza Carabineros frente a diversas situaciones de emergencia.

Lo más visto

Más tarde, la entretención continuará con un nuevo capítulo de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando conflictos, reencuentros y nuevas decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones dentro de la casona.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 28 de junio?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto