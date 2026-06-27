Programación de Mega para este domingo 28 de junio: ¿A qué hora se emitirá Atrapados 133?

27 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 28 de junio, Mega cerrará el fin de semana con una noche de programación que combinará historias policiales y el esperado reality Volverías con tu Ex? 2.

Tras una nueva edición de Meganoticias Prime, la señal emitirá Atrapados 133, el programa conducido por Luis Ugalde que acompaña distintos procedimientos policiales y muestra en detalle el trabajo que realiza Carabineros frente a diversas situaciones de emergencia.

Más tarde, la entretención continuará con un nuevo capítulo de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando conflictos, reencuentros y nuevas decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones dentro de la casona.

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 28 de junio?

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