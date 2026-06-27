Programación de Mega para este domingo 28 de junio: ¿A qué hora se emitirá Atrapados 133?
Este domingo 28 de junio, Mega cerrará el fin de semana con una noche de programación que combinará historias policiales y el esperado reality Volverías con tu Ex? 2.
Tras una nueva edición de Meganoticias Prime, la señal emitirá Atrapados 133, el programa conducido por Luis Ugalde que acompaña distintos procedimientos policiales y muestra en detalle el trabajo que realiza Carabineros frente a diversas situaciones de emergencia.
Más tarde, la entretención continuará con un nuevo capítulo de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando conflictos, reencuentros y nuevas decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones dentro de la casona.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este domingo 28 de junio?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- De Paseo: 16:00 horas.
- Detrás del Muro (Lo mejor): 18:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Atrapados 133: 21:45 horas.
- Volverías con tu Ex? 2: 22:30 horas.
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