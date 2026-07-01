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Programación de Mega para este jueves 2 de julio: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados? mega

Programación de Mega para este jueves 2 de julio: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?

  • Por Mega

Este jueves 2 de julio, Mega tendrá una jornada marcada por importantes decisiones, inesperados acercamientos y nuevos conflictos que marcarán el destino de los protagonistas de sus producciones de ficción y reality.

La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, donde Ignacia (Cota Castelblanco) llamará a Joaquín (Francisco Dañobeitia) para pedirle una oportunidad de ver a su hija, aunque el verdadero plan es otro. 

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Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados, para luego dar paso a otra entrega de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando nuevos desafíos, intensos conflictos y sorpresivos acercamientos al interior de la casona.

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¿Cómo será la programación de Mega este jueves 2 de julio?

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