Programación de Mega para este jueves 2 de julio: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?
Este jueves 2 de julio, Mega tendrá una jornada marcada por importantes decisiones, inesperados acercamientos y nuevos conflictos que marcarán el destino de los protagonistas de sus producciones de ficción y reality.
La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, donde Ignacia (Cota Castelblanco) llamará a Joaquín (Francisco Dañobeitia) para pedirle una oportunidad de ver a su hija, aunque el verdadero plan es otro.
Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados, para luego dar paso a otra entrega de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando nuevos desafíos, intensos conflictos y sorpresivos acercamientos al interior de la casona.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 2 de julio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- La Hora de Jugar: 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:15 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.
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