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Programación de Mega para este sábado 4 de julio: ¿Cuándo se emitirá el último capítulo de Only Friends? mega

Programación de Mega para este sábado 4 de julio: ¿Cuándo se emitirá el último capítulo de Only Friends?

  • Por Mega

Este sábado 4 de julio, Mega tendrá una programación pensada para toda la familia, con una jornada que combinará tradiciones y entretención.

Durante la tarde, la señal ofrecerá una nueva selección de programas dedicados a rescatar la cultura y el patrimonio nacional, entre ellos Tesoros de mi Barrio, Nuestras Fiestas y Acceso a lo Nuestro.

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En el horario prime, la entretención continuará con el último capítulo de la temporada de Only Friends, que recibirá como invitados a parte del elenco de Detrás del Muro para repasar divertidas anécdotas, secretos y el lado B del exitoso programa de humor.

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¿Cómo es la programación de Mega este sábado 4 de julio?

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