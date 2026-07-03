Programación de Mega para este sábado 4 de julio: ¿Cuándo se emitirá el último capítulo de Only Friends?
Este sábado 4 de julio, Mega tendrá una programación pensada para toda la familia, con una jornada que combinará tradiciones y entretención.
Durante la tarde, la señal ofrecerá una nueva selección de programas dedicados a rescatar la cultura y el patrimonio nacional, entre ellos Tesoros de mi Barrio, Nuestras Fiestas y Acceso a lo Nuestro.
En el horario prime, la entretención continuará con el último capítulo de la temporada de Only Friends, que recibirá como invitados a parte del elenco de Detrás del Muro para repasar divertidas anécdotas, secretos y el lado B del exitoso programa de humor.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este sábado 4 de julio?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Acceso a lo nuestro: 15:00 horas.
- De Aquí Vengo Yo: 16:00 horas.
- Tesoros de mi barrio: 17:00 horas.
- Viajando Ando: 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Only Friends: 22:10 horas.
- Travel App: 00:15 horas.
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