Programación de Mega para este domingo 5 de julio: Conoce el horario de Atrapados 133

04 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 5 de julio, Mega despedirá el fin de semana con una programación marcada por la acción, la adrenalina y las intensas emociones que se vivirán en sus espacios de entretención.

Tras una nueva edición de Meganoticias Prime, se emitirá un nuevo capítulo de Atrapados 133, el programa conducido por Luis Ugalde que acompaña distintos procedimientos policiales y muestra en detalle el trabajo que realiza Carabineros ante diversas situaciones de emergencia.

Más tarde, la noche continuará con una nueva entrega de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando nuevos conflictos, inesperados acercamientos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones al interior de la casona.

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 5 de julio?

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