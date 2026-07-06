Programación de Mega para este martes 7 de julio: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?
Mega vivirá una intensa jornada este martes 7 de julio con nuevos capítulos de sus teleseries y reality, marcados por momentos decisivos para sus protagonistas.
La tarde comenzará con un nuevo episodio de El Jardín de Olivia, donde Vanessa (Begoña Basauri) y Jessica (Ignacia Sepúlveda) se prepararán para ir contra Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Más tarde será el turno de un nuevo capítulo de Reunión de Superados. Luego, Volverías con tu Ex? 2 continuará mostrando la convivencia en la casona, donde los participantes deberán enfrentar nuevos conflictos, tensiones y acercamientos que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este martes 7 de julio?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- El Juicio de los Ex: 00:15 horas.