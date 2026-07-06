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Programación de Mega para este martes 7 de julio: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados? mega

Programación de Mega para este martes 7 de julio: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?

  • Por Mega

Mega vivirá una intensa jornada este martes 7 de julio con nuevos capítulos de sus teleseries y reality, marcados por momentos decisivos para sus protagonistas.

La tarde comenzará con un nuevo episodio de El Jardín de Olivia, donde Vanessa (Begoña Basauri) y Jessica (Ignacia Sepúlveda) se prepararán para ir contra Luis Emilio (Alejandro Trejo).

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Más tarde será el turno de un nuevo capítulo de Reunión de Superados. Luego, Volverías con tu Ex? 2 continuará mostrando la convivencia en la casona, donde los participantes deberán enfrentar nuevos conflictos, tensiones y acercamientos que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones.

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¿Cómo será la programación de Mega este martes 7 de julio?

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