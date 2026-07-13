Programación de Mega para este martes 14 de julio: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2
Este martes 14 de julio, Mega volverá a reunir a sus televidentes con una programación cargada de giros inesperados, intensos enfrentamientos y momentos que podrían cambiar el destino de sus protagonistas.
La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, donde el "Rucio" (Sebastián Saguz) se encontrará como punto fijo, vigilando el departamento de Vanessa (Begoña Basauri). Así es como se dará cuenta que Franco (Emilio Edwards) sigue en Chile.
Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Luego será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá poniendo a prueba a los participantes con nuevos conflictos, inesperados acercamientos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este martes 14 de julio?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar: 00:15 horas.
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