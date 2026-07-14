Programación de Mega para este miércoles 15 de julio: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?
Este miércoles 15 de julio, Mega ofrecerá una nueva tarde de emociones con capítulos que estarán marcados por revelaciones, inesperados descubrimientos y decisiones que podrían cambiar el destino de sus protagonistas.
En El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) tendrá la posibilidad de hundir a Luis Emilio (Alejandro Trejo) con la declaración de Franco (Emilio Edwards), pero ahora tendrá que elegir entre la justicia y su padre.
Más adelante, la programación continuará con un nuevo capítulo de Reunión de Superados. Luego será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá poniendo a prueba a los participantes con nuevos conflictos.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 15 de julio?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar: 00:15 horas.