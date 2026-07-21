Programación de Mega para este miércoles 22 de julio: ¿Cuándo se emitirá Reunión de Superados?

21 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Este miércoles 22 de julio, Mega ofrecerá una nueva tarde de emociones con capítulos que estarán marcados por advertencias, peligros inesperados y conflictos que podrían cambiar el rumbo de sus protagonistas.

En El Jardín de Olivia, Félix (Matías Schudeck) seguirá los pasos de Raúl (César Caillet). La paciencia tendrá su recompensa porque lo descubrirá junto a Ignacia (Cota Castelblanco) y Karina (Jacinta Rodríguez).

A continuación será el turno de Reunión de Superados, que seguirá sorprendiendo con nuevos acontecimientos en la vida de sus personajes. Más tarde, Volverías con tu Ex? 2 volverá a poner a prueba la convivencia en la casona con tensiones, inesperados acercamientos y decisiones que seguirán impactando las relaciones entre los participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 22 de julio?

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