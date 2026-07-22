Programación de Mega para este jueves 23 de julio: Esta es la hora del capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2
Este jueves 23 de julio, Mega ofrecerá una nueva tarde de emociones con capítulos que estarán marcados por advertencias, peligros inesperados y conflictos que podrían cambiar el rumbo de sus protagonistas.
En El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) será atacada por la espalda por el "Rucio" (Sebastián Saguz), quien tendrá claras y terribles instrucciones de Luis Emilio (Alejandro Trejo).
A continuación será el turno de Reunión de Superados, que seguirá sorprendiendo con nuevos acontecimientos en la vida de sus personajes. Más tarde, Volverías con tu Ex? 2 volverá a poner a prueba la convivencia en la casona con tensiones, inesperados acercamientos y decisiones que seguirán impactando las relaciones entre los participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 23 de julio?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar: 00:15 horas.
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