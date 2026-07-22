Programación de Mega para este jueves 23 de julio: Esta es la hora del capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2

22 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 23 de julio, Mega ofrecerá una nueva tarde de emociones con capítulos que estarán marcados por advertencias, peligros inesperados y conflictos que podrían cambiar el rumbo de sus protagonistas.

En El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) será atacada por la espalda por el "Rucio" (Sebastián Saguz), quien tendrá claras y terribles instrucciones de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

A continuación será el turno de Reunión de Superados, que seguirá sorprendiendo con nuevos acontecimientos en la vida de sus personajes. Más tarde, Volverías con tu Ex? 2 volverá a poner a prueba la convivencia en la casona con tensiones, inesperados acercamientos y decisiones que seguirán impactando las relaciones entre los participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 23 de julio?

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