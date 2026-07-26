mega
Programación de Mega para este lunes 27 de julio: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?
Este lunes 27 de julio, Mega estrenará una nueva semana de programación con una tarde cargada de emociones, donde sus principales producciones prometen sorprender con importantes giros en sus historias.
En El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) publicará su video denuncia en internet, provocando revuelo mediático.
Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Luego será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá intensificándose entre nuevos conflictos, inesperados acercamientos y decisiones que podrían cambiar el destino de los participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este lunes 27 de julio?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:45 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.
Leer más de