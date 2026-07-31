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Programación de Mega para este sábado 1 de agosto: ¿A qué hora se emitirá Dale Play Prime?
Este sábado 1 de agosto, Mega acompañará a los televidentes con una programación dedicada a rescatar las historias, sabores y tradiciones que forman parte de la identidad chilena.
La jornada comenzará con nuevos capítulos de Tesoros de mi Barrio, Nuestras Fiestas y Del Mar al Paladar, espacios que recorrerán distintos rincones del país para mostrar el patrimonio, las costumbres y la riqueza cultural de sus comunidades.
Y en el horario nocturno, podrás disfrutar de una entrega especial de Dale Play Prime, el programa de concursos de Cote Quintanilla que tendrá como grandes invitados al elenco de Detrás del Muro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este sábado 1 de agosto?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Tesoros de mi barrio: 15:00 horas.
- Fútbol Liga Femenina Colo-Colo vs. U. de Concepción: 15:40 horas.
- Del Mar al Paladar: 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Dale Play Prime: 22:15 horas.
- Travel App: 00:30 horas.
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