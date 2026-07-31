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Programación de Mega para este sábado 1 de agosto: ¿A qué hora se emitirá Dale Play Prime? mega

Programación de Mega para este sábado 1 de agosto: ¿A qué hora se emitirá Dale Play Prime?

  • Por Mega

Este sábado 1 de agosto, Mega acompañará a los televidentes con una programación dedicada a rescatar las historias, sabores y tradiciones que forman parte de la identidad chilena.

La jornada comenzará con nuevos capítulos de Tesoros de mi Barrio, Nuestras Fiestas y Del Mar al Paladar, espacios que recorrerán distintos rincones del país para mostrar el patrimonio, las costumbres y la riqueza cultural de sus comunidades.

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Y en el horario nocturno, podrás disfrutar de una entrega especial de Dale Play Prime, el programa de concursos de Cote Quintanilla que tendrá como grandes invitados al elenco de Detrás del Muro.

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¿Cómo es la programación de Mega este sábado 1 de agosto?

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