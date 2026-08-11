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Programación de Mega para este miércoles 12 de agosto: ¿Cuál será el horario de El Jardín de Olivia?
Este miércoles 12 de agosto, Mega ofrecerá una nueva jornada con capítulos de sus teleseries y reality, donde sus protagonistas deberán enfrentar distintas situaciones que pondrán a prueba sus relaciones y decisiones.
La tarde comenzará con un nuevo episodio de El Jardín de Olivia, donde Clemente (Pipo Gormaz) se arrodillará ante Diana (Nicole Espinoza) con romántica propuesta.
Más tarde será el turno de un nuevo capítulo de Reunión de Superados. Luego, Volverías con tu Ex? 2 continuará mostrando la convivencia en la casona, marcada por nuevos conflictos, tensiones y acercamientos entre sus participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 12 de agosto?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:45 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.