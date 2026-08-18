Programación de Mega para este miércoles 19 de agosto: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?

18 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Este miércoles 19 de agosto, Mega ofrecerá una nueva jornada con capítulos de sus principales producciones de ficción y reality, marcada por importantes acontecimientos para sus protagonistas.

En La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) se sentirá consternada por la propuesta de Javier (Simón Pesutic). Apenas se conocen, pero la puso en una incómoda situación porque si no acepta casarse con él, perderán la casa de la familia.

Y en el horario prime, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Luego será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá marcada por nuevos conflictos, acercamientos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de los participantes

¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 19 de agosto?

Todo sobre Programación