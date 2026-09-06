Programación de Mega para este lunes 7 de septiembre: Revisa el horario de La Baronesa

06 sept. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 7 de agosto, Mega presentará una jornada marcada por importantes decisiones, conflictos y situaciones que pondrán a prueba a los protagonistas de sus principales producciones de ficción y reality.

En La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) estará muy angustiado tras su reencuentro con Antonio (Carlos Díaz). Hace 30 años, el abogado le pagó al ingeniero para que mantuviera un encuentro íntimo con Clara (Lorena Bosch), dinero que utilizó para salvarle la vida a Javier (Simón Pesutic).

En horario prime, Reunión de Superados continuará desarrollando las historias de sus protagonistas con un nuevo episodio. Más tarde, Volverías con tu Ex? 2 mostrará nuevos momentos de la convivencia en la casona, donde los vínculos, conflictos y decisiones de los participantes seguirán generando tensión.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 7 de septiembre?

Todo sobre Programación