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Programación de Mega para este martes 8 de septiembre: Este es el horario de Volverías Con Tu Ex? 2
Este martes 8 de septiembre, Mega presentará una nueva jornada de sus principales producciones de ficción y reality.
En La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) no podrá tolerar haber participado en el retorcido plan de Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet) ni mucho menos ver cómo esos dos no parecen arrepentidos.
En horario prime, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Posteriormente, será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá marcada por nuevos enfrentamientos, acercamientos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de los participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este martes 8 de septiembre?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.
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