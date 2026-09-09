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Programación de Mega para este jueves 10 de septiembre: Revisa el horario de La Baronesa mega

Programación de Mega para este jueves 10 de septiembre: Revisa el horario de La Baronesa

  • Por Mega

Este jueves 10 de septiembre, Mega ofrecerá una jornada marcada por enfrentamientos, nuevas tensiones y situaciones que pondrán a prueba a los protagonistas de sus principales producciones de ficción y reality.

En La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) se dará cuenta que su imprudencia al besar a Nicolás (Andrew Bargsted) podría dejarlos sin casa.

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En horario prime, Reunión de Superados continuará desarrollando las historias de sus protagonistas con un nuevo episodio. Más tarde, Volverías con tu Ex? 2 mostrará nuevos momentos de la convivencia en la casona, donde los romances, conflictos y tensiones seguirán aumentando entre los participantes.

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¿Cómo será la programación de Mega este jueves 10 de septiembre?

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