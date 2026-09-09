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Programación de Mega para este jueves 10 de septiembre: Revisa el horario de La Baronesa
Este jueves 10 de septiembre, Mega ofrecerá una jornada marcada por enfrentamientos, nuevas tensiones y situaciones que pondrán a prueba a los protagonistas de sus principales producciones de ficción y reality.
En La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) se dará cuenta que su imprudencia al besar a Nicolás (Andrew Bargsted) podría dejarlos sin casa.
En horario prime, Reunión de Superados continuará desarrollando las historias de sus protagonistas con un nuevo episodio. Más tarde, Volverías con tu Ex? 2 mostrará nuevos momentos de la convivencia en la casona, donde los romances, conflictos y tensiones seguirán aumentando entre los participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 10 de septiembre?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.
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