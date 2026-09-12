Programación de Mega para este domingo 13 de septiembre: ¿Cuándo se emitirá Atrapados 133?

12 sept. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 13 de septiembre, Mega contará con una programación enfocada en descubrir nuevos lugares y conocer historias, además de abordar distintos casos policiales durante la jornada.

La tarde comenzará con una nueva entrega de De Paseo, espacio que recorrerá distintos destinos para mostrar sus historias, atractivos y particulares rincones, combinando cultura y entretención.

Más tarde, la investigación policial llegará a la pantalla con un nuevo capítulo de Atrapados 133. El programa conducido por Luis Ugalde abordará diversos casos y situaciones policiales, mostrando el trabajo realizado frente a distintos procedimientos.

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 13 de septiembre?

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