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Programación de Mega para este miércoles 23 de septiembre: Este será el horario de Reunión de Superados mega

Programación de Mega para este miércoles 23 de septiembre: Este será el horario de Reunión de Superados

  • Por Mega

Este miércoles 23 de septiembre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevas situaciones que pondrán a prueba a los protagonistas de sus principales producciones de ficción y reality.

En La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) llegará a un punto de exasperación que no creía posible, a pesar de estar hace 30 años con Andrea (Catalina Guerra).

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Más tarde, en horario prime, podrás disfrutar de nuevas y emocionantes entregas de Reunión de Superados y Volverías con tu Ex? 2.

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¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 23 de septiembre?

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