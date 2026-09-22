mega
Programación de Mega para este miércoles 23 de septiembre: Este será el horario de Reunión de Superados
Este miércoles 23 de septiembre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevas situaciones que pondrán a prueba a los protagonistas de sus principales producciones de ficción y reality.
En La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) llegará a un punto de exasperación que no creía posible, a pesar de estar hace 30 años con Andrea (Catalina Guerra).
Más tarde, en horario prime, podrás disfrutar de nuevas y emocionantes entregas de Reunión de Superados y Volverías con tu Ex? 2.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 23 de septiembre?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.
Leer más de