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Programación de Mega para este jueves 24 de septiembre: ¿Cuándo se emitirá La Baronesa?
Este jueves 24 de septiembre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevos conflictos y situaciones que pondrán a prueba a los protagonistas de sus principales producciones.
En La Baronesa, León (César Caillet) llamará a Antonio (Carlos Díaz) para invitarlo a pasar esa noche en su departamento, pero la respuesta del abogado será muy fría: mañana hablarán.
Más tarde, en horario prime, Reunión de Superados continuará con nuevos acontecimientos que marcarán el rumbo de sus protagonistas. Luego, Volverías con tu Ex? 2 mostrará nuevos momentos al interior de la casona, donde los conflictos y romances seguirán poniendo a prueba la convivencia.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 24 de septiembre?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.
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