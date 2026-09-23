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Programación de Mega para este jueves 24 de septiembre: ¿Cuándo se emitirá La Baronesa? mega

Programación de Mega para este jueves 24 de septiembre: ¿Cuándo se emitirá La Baronesa?

  • Por Mega

Este jueves 24 de septiembre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevos conflictos y situaciones que pondrán a prueba a los protagonistas de sus principales producciones.

En La Baronesa, León (César Caillet) llamará a Antonio (Carlos Díaz) para invitarlo a pasar esa noche en su departamento, pero la respuesta del abogado será muy fría: mañana hablarán.

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Más tarde, en horario prime, Reunión de Superados continuará con nuevos acontecimientos que marcarán el rumbo de sus protagonistas. Luego, Volverías con tu Ex? 2 mostrará nuevos momentos al interior de la casona, donde los conflictos y romances seguirán poniendo a prueba la convivencia.

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¿Cómo será la programación de Mega este jueves 24 de septiembre?

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