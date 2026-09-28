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Programación de Mega para este martes 29 de septiembre: Conoce el horario del partido entre EE.UU. y Chile aton

Programación de Mega para este martes 29 de septiembre: Conoce el horario del partido entre EE.UU. y Chile

  • Por Mega

Este martes 29 de septiembre, Mega transmitirá el partido amistoso de fútbol entre las selecciones de Estados Unidos y Chile.

El encuentro permitirá al cuerpo técnico continuar evaluando distintas alternativas y jugadores de cara al nuevo proceso de la Selección Chilena.

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Debido a este enfrentamiento, cuya previa comenzará a las 19:30 horas, no se emitirán nuevos capítulos de Dale Play, Reunión de Superados ni del reality Volverías con tu Ex? 2.

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¿Cómo será la programación de Mega este martes 29 de septiembre?

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