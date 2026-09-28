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Programación de Mega para este martes 29 de septiembre: Conoce el horario del partido entre EE.UU. y Chile
Este martes 29 de septiembre, Mega transmitirá el partido amistoso de fútbol entre las selecciones de Estados Unidos y Chile.
El encuentro permitirá al cuerpo técnico continuar evaluando distintas alternativas y jugadores de cara al nuevo proceso de la Selección Chilena.
Debido a este enfrentamiento, cuya previa comenzará a las 19:30 horas, no se emitirán nuevos capítulos de Dale Play, Reunión de Superados ni del reality Volverías con tu Ex? 2.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este martes 29 de septiembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:30 horas.
- La Baronesa: 16:30 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Meganoticias Prime: 18:15 horas.
- Previa Fútbol Estados Unidos vs. Chile: 19:30 horas.
- Fútbol amistoso internacional Estados Unidos vs. Chile: 20:30 horas.
- Prohibida Obsesión (estreno): 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.
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