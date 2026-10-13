Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este miércoles 14 de octubre: ¿Cuándo se emitirá La Baronesa? mega

Programación de Mega para este miércoles 14 de octubre: ¿Cuándo se emitirá La Baronesa?

  • Por Mega

Este miércoles 14 de octubre, Mega presentará nuevos capítulos de sus principales producciones de ficción y reality, con acontecimientos que pondrán a prueba a sus protagonistas.

En La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) le exigirá a Clara (Lorena Bosch) que le confiese a Antonio (Carlos Díaz) que besó a Samuel (Francisco Ossa).

Lo más visto

Más tarde, en horario prime, la programación continuará con nuevos capítulos de las teleseries Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, además de un nuevo episodio del reality Volverías con tu Ex? 2.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 14 octubre?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto