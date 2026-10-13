mega
Programación de Mega para este miércoles 14 de octubre: ¿Cuándo se emitirá La Baronesa?
Este miércoles 14 de octubre, Mega presentará nuevos capítulos de sus principales producciones de ficción y reality, con acontecimientos que pondrán a prueba a sus protagonistas.
En La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) le exigirá a Clara (Lorena Bosch) que le confiese a Antonio (Carlos Díaz) que besó a Samuel (Francisco Ossa).
Más tarde, en horario prime, la programación continuará con nuevos capítulos de las teleseries Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, además de un nuevo episodio del reality Volverías con tu Ex? 2.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 14 octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:10 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:00 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:45 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
Leer más de