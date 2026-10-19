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Programación de Mega para este martes 20 de octubre: ¿Cuándo se emitirá Reunión de Superados?
Este martes 20 de octubre, las teleseries y programas de Mega traerán nuevos episodios marcados por misterios, tensiones y conflictos que podrían cambiar el destino de sus protagonistas.
En La Baronesa, el fiscal Santibáñez (Etienne Bobenrieth) se trasladará al muelle junto al hotel porque un equipo de peritos investiga los últimos pasos de Clara (Lorena Bosch) antes de desaparecer.
Por su parte, durante el horario prime, Reunión de Superados y Prohibida Obsesión continuarán avanzando con sus respectivas historias, mientras que Volverías con tu Ex? 2 presentará nuevos episodios desde la casona, donde los vínculos y las diferencias entre los participantes seguirán generando momentos de tensión.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este martes 20 octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Dale Play: 18:05 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:10 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:10 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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