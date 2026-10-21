Programación de Mega para este jueves 22 de octubre: Revisa el horario de Volverías con tu Ex? 2

21 oct. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 22 de octubre, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de sus producciones de ficción y reality.

En La Baronesa, los Márquez se reunirán en la mesa para cenar, pero serán interrumpidos por el fiscal Santibáñez (Etienne Bobenrieth), quien tendrá recientes novedades en la búsqueda de Clara (Lorena Bosch).

Más tarde, en horario prime, la programación continuará con nuevos capítulos de las teleseries Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, además de un nuevo episodio del reality Volverías con tu Ex? 2.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 22 de octubre?

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