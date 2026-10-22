Programación de Mega para este viernes 23 de octubre: Conoce el horario de Detrás del Muro

22 oct. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 23 de octubre, Mega presentará nuevos capítulos de sus teleseries y programas, con historias que prometen sorprender a los espectadores.

En La Baronesa, el fiscal Domínguez irá a la casa de Samuel (Francisco Ossa) para preguntarle directamente por el video de la cámara de seguridad que lo captó besándose con Clara (Lorena Bosch) el día de su desaparición.

Por su parte, en el horario prime, Detrás del Muro regresará a la pantalla con una nueva entrega cargada de humor. En esta ocasión, el programa contará con Willy Sabor como invitado especial.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 23 de octubre?

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