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Programación de Mega para este viernes 23 de octubre: Conoce el horario de Detrás del Muro
Este viernes 23 de octubre, Mega presentará nuevos capítulos de sus teleseries y programas, con historias que prometen sorprender a los espectadores.
En La Baronesa, el fiscal Domínguez irá a la casa de Samuel (Francisco Ossa) para preguntarle directamente por el video de la cámara de seguridad que lo captó besándose con Clara (Lorena Bosch) el día de su desaparición.
Por su parte, en el horario prime, Detrás del Muro regresará a la pantalla con una nueva entrega cargada de humor. En esta ocasión, el programa contará con Willy Sabor como invitado especial.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 23 de octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa (lo mejor): 16:45 horas.
- La Baronesa: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:10 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:00 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 00:30 horas
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