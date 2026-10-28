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Programación de Mega para este jueves 29 de octubre: Conoce el horario de Prohibida Obsesión

  • Por Mega

Este jueves 29 de octubre, Mega presentará nuevos capítulos de sus teleseries y reality, con historias que pondrán a prueba la confianza entre sus protagonistas y darán paso a nuevas interrogantes.

En La Baronesa, León (César Caillet) comprenderá que la visita del fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) fue únicamente porque Antonio (Carlos Díaz) y Samuel (César Caillet) son sujetos de interés. Él, en tanto, creerá seguir fuera de sospechas. 

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Durante el horario prime, Reunión de Superados y Prohibida Obsesión continuarán con nuevos episodios que profundizarán sus respectivas historias. En tanto, Volverías con tu Ex? 2 sumará otro capítulo, con nuevos conflictos y situaciones que pondrán a prueba las relaciones entre sus participantes.

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¿Cómo será la programación de Mega este jueves 29 de octubre?

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