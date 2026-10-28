Programación de Mega para este jueves 29 de octubre: Conoce el horario de Prohibida Obsesión
Este jueves 29 de octubre, Mega presentará nuevos capítulos de sus teleseries y reality, con historias que pondrán a prueba la confianza entre sus protagonistas y darán paso a nuevas interrogantes.
En La Baronesa, León (César Caillet) comprenderá que la visita del fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) fue únicamente porque Antonio (Carlos Díaz) y Samuel (César Caillet) son sujetos de interés. Él, en tanto, creerá seguir fuera de sospechas.
Durante el horario prime, Reunión de Superados y Prohibida Obsesión continuarán con nuevos episodios que profundizarán sus respectivas historias. En tanto, Volverías con tu Ex? 2 sumará otro capítulo, con nuevos conflictos y situaciones que pondrán a prueba las relaciones entre sus participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 29 de octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Dale Play: 18:05 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:10 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:10 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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