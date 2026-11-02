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Programación de Mega para este martes 3 de noviembre: ¿Cuándo se emitirá La Baronesa?

  • Por Mega

Este martes 3 de noviembre, las historias de ficción y reality de Mega traerán nuevos conflictos y momentos de tensión para los televidentes.

En La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) estará en una compleja situación ante el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) tras salir a la luz un nuevo antecedente de la desaparición de Clara (Lorena Bosch).

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La jornada continuará en horario prime con nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, donde sus protagonistas seguirán enfrentando distintos conflictos. En tanto, Volverías con tu Ex? 2 sumará nuevos episodios marcados por la tensión y los cambios en las relaciones entre sus participantes.

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¿Cómo será la programación de Mega este martes 3 de noviembre?

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