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Programación de Mega para este martes 3 de noviembre: ¿Cuándo se emitirá La Baronesa?
Este martes 3 de noviembre, las historias de ficción y reality de Mega traerán nuevos conflictos y momentos de tensión para los televidentes.
En La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) estará en una compleja situación ante el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) tras salir a la luz un nuevo antecedente de la desaparición de Clara (Lorena Bosch).
La jornada continuará en horario prime con nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, donde sus protagonistas seguirán enfrentando distintos conflictos. En tanto, Volverías con tu Ex? 2 sumará nuevos episodios marcados por la tensión y los cambios en las relaciones entre sus participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este martes 3 de noviembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Dale Play: 18:05 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:10 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:10 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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