Programación de Mega para este viernes 6 de noviembre: Conoce cuándo comenzará la Teletón 2026

05 nov. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 6 de noviembre Mega transmitirá una nueva edición de la Teletón 2026, una de las campañas solidarias más importantes del país, que busca movilizar a millones de personas en torno a la inclusión y la rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora.

Durante la cruzada, los aportes de la ciudadanía serán fundamentales para sostener el trabajo que realizan los institutos Teletón a lo largo de Chile, donde miles de familias reciben atención y acompañamiento para sus procesos de rehabilitación.

En esta oportunidad, el desafío será igualar o superar los $44.253.268.546 recaudados en la transmisión televisiva de cierre de la Teletón 2025, cifra que se convirtió en la meta para esta nueva jornada solidaria.

¿Cómo será la programación de Mega este viernes 6 de noviembre?

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