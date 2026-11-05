Programación de Mega para este viernes 6 de noviembre: Conoce cuándo comenzará la Teletón 2026
Este viernes 6 de noviembre Mega transmitirá una nueva edición de la Teletón 2026, una de las campañas solidarias más importantes del país, que busca movilizar a millones de personas en torno a la inclusión y la rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora.
Durante la cruzada, los aportes de la ciudadanía serán fundamentales para sostener el trabajo que realizan los institutos Teletón a lo largo de Chile, donde miles de familias reciben atención y acompañamiento para sus procesos de rehabilitación.
En esta oportunidad, el desafío será igualar o superar los $44.253.268.546 recaudados en la transmisión televisiva de cierre de la Teletón 2025, cifra que se convirtió en la meta para esta nueva jornada solidaria.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este viernes 6 de noviembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Matinatón: 12:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Dale Play: 18:05 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Teletón 2026: 22:00 horas.
Leer más de