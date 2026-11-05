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Programación de Mega para este viernes 6 de noviembre: Conoce cuándo comenzará la Teletón 2026

  • Por Mega

Este viernes 6 de noviembre Mega transmitirá una nueva edición de la Teletón 2026, una de las campañas solidarias más importantes del país, que busca movilizar a millones de personas en torno a la inclusión y la rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora.

Durante la cruzada, los aportes de la ciudadanía serán fundamentales para sostener el trabajo que realizan los institutos Teletón a lo largo de Chile, donde miles de familias reciben atención y acompañamiento para sus procesos de rehabilitación.

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En esta oportunidad, el desafío será igualar o superar los $44.253.268.546 recaudados en la transmisión televisiva de cierre de la Teletón 2025, cifra que se convirtió en la meta para esta nueva jornada solidaria.

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¿Cómo será la programación de Mega este viernes 6 de noviembre?

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